В Кремле назвали провокацией объяснение Пелоси ее визита на Тайвань

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что ее визит на Тайвань призван продемонстрировать поддержку демократии на острове, являются провокацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами он заявил, что "линия на поддержку эфемерной свободы и демократии - это чистая провокация, и здесь нужно подобные шаги называть своими именами".

"Мы убеждены, что никакие внешнеполитические цели не должны и не могут достигаться такими провокационными шагами", - добавил Песков.

Во вторник Пелоси заявила, что визит возглавляемой ею делегации нацелен на поддержку демократии на Тайване.

"Визит нашей делегации на Тайвань чествует непоколебимую приверженность Америки поддержке демократии Тайваня", - говорится в заявлении, распространенном ее аппаратом.

Песков также уточнил, что президент РФ Владимир Путин пока не планирует контактировать с председателем КНР Си Цзиньпином в свете визита спикера Палаты представителей Конгресса на Тайвань.