Лавров сравнил визит Пелоси на Тайвань с подходом США к украинской ситуации

фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань отражает тот же подход Вашингтона, который демонстрируется им применительно к ситуации на Украине, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Даже не берусь судить, что ими двигало, но то, что это отражает ту же самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации, это у меня сомнений не вызывает", - сказал Лавров журналистам в столице Мьянмы.

По словам министра, "это стремление доказать всем и вся свою безнаказанность и проявлять вседозволенность".

"Что хочу, то и ворочу - примерно так. Иного я не вижу резона создавать такой раздражитель практически на ровном месте, прекрасно зная, что это значит для КНР", - заявил Лавров.