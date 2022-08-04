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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Задержаны два бывших топ-менеджера Бинбанка по подозрению в особо крупной растрате

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Московские следователи задержали бывших топ-менеджеров Бинбанка Кирилла Любенцова и Александра Лукина, подозреваемых в особо крупной растрате, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Любенцов и Лукин задержаны после проведения в отношении них следственных действий", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в Пресненском суде Москвы "Интерфаксу" сообщили, что в четверг в отношении "подозреваемого Любенцова Кирилла Вячеславовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 октября". Там также отметили, что в ближайшее время будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лукина Александра Александровича.

В суде уточнили, что Лукин сейчас занимает должность гендиректора ООО "Племенной птицеводческий завод "Канашский", а Любенцов числится не работающим.

Обоим вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (Растрата в особо крупном размере), наказание по которой предусматривает до 10 лет заключения.

Как ранее писала газета "Коммерсантъ", следствие считает, что Любенцов, Лукин и не установленные следствием лица могли быть причастны к растрате части из 107 млрд руб. в ходе санации Рост-банка, которая с 2014 года проводилась Бинбанком. Деньги якобы ушли на покупку бумаг, не представляющих ценности, и кредитование структур, которые их не вернули.

В настоящее время обоих банков уже не существует. Рост-банк в 2018 году был присоединен к банку "Траст". Через год Бинбанк влился в "Открытие".

Бинбанк Кирилл Любенцов Александр Лукин
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