Бывшие топ-менеджеры "Бинбанка" и "Рост Банка" получили по восемь лет колонии

Кирилл Любенцов и Александр Лукин признаны виновными в многомиллиардной растрате

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал бывших менеджеров "Бинбанка" и "Рост банка" Кирилла Любенцова и Александра Лукина виновными в особо крупной растрате, сообщили в среду в пресс-службе суда.

"Лукин Александр Александрович и Любенцов Кирилл Вячеславович признаны виновными в совершении двух преступлений, каждому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - заявили в пресс-службе.

Также судом был удовлетворен гражданский иск потерпевшего.

Они признаны виновными в преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение в особо крупном размере).

Осужденные взяты под стражу в зале суда.

Как ранее сообщала прокуратура Москвы, в сентябре 2015 года Любенцов и Лукин вместе с соучастниками "организовали заключение ОАО "Рост банк" с подконтрольной иностранной организацией кредитного договора на сумму 40 млн долларов США, а в сентябре 2017 года - продажу этой же иностранной фирме принадлежащих банку облигаций трех юридических лиц на общую сумму более 8,1 млрд рублей". В ведомстве добавили, что сообщники не собирались исполнять обязательства перед банком по указанным сделкам.

В ходе следствия обеспечительный арест был наложен на имущество топ-менеджеров и их родственников на сумму 453 млн рублей, 280 тыс. долларов США и 824 тыс. евро.

Любенцов и Лукин были арестованы в августе 2022 года.