Минюст предложил отменить уголовное наказание за незаконное предпринимательство

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Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Минюст предложил исключить из Уголовного кодекса РФ статьи, предусматривающие наказание за незаконное предпринимательство, регистрацию незаконных сделок с недвижимостью и воспрепятствование предпринимательской деятельности.

Подготовленный ведомством проект закона "О внесении изменений в УК РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ" опубликован в четверг на портале проектов нормативных правовых актов.

"Предлагается исключить ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации путем внесения соответствующих изменений в диспозицию статьи 171 "незаконное предпринимательство" УК РФ", - говорится в пояснительной записке к документу.

Как указали в Минюсте, предприниматели могут нести ответственность по иным статьям УК РФ, таким, как уклонение от уплаты налогов, незаконная банковская деятельность либо статья 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или лицензии).

Какие статьи предлагается признать утратившими силу

Авторы поправок отмечают, что законопроектом предлагается признать утратившими силу статьи 170 (регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом), 170.2 (внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план) и 185.1 УК РФ (злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах). Санкции этих статей не содержат наказания в виде лишения свободы.

Кроме этого, с учетом уровня инфляции законопроект предполагает повышение в 1,5 раза пороговых значений значительного, крупного и особо крупного размеров ущерба и иных размерных признаков для целей квалификации преступлений экономической направленности.

"Законопроектом предлагается исключить части первые из статей 169 "воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности" и 185 "незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)", а также часть вторую из статьи 180 "злоупотребления при эмиссии ценных бумаг" УК РФ, санкции которых также не содержат наказания в виде лишения свободы", - говорится в документе.

"Принятие законопроекта будет способствовать улучшению делового климата в условиях санкционного давления и позволит минимизировать риски необоснованного уголовного преследования субъектов предпринимательской деятельности", - заявили в министерстве.