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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Элементы "Прямой линии" с Путиным могут войти в ежегодную пресс-конференцию

Элементы "Прямой линии" с Путиным могут войти в ежегодную пресс-конференцию
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Дата "прямой линии" президента РФ Владимира Путина пока не назначена, очевидно, что в августе она не состоится, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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"Она ("прямая линия" - ИФ) будет, но нужно понять, когда. В любом случае, в августе ее точно не будет, а дальше посмотрим, что выбрать - осень или, может быть, зиму, после заключительной пресс-конференции (президента)", - сказал Песков.

Он не исключил, что уже опробованный вариант, когда элементы "прямой линии" были включены в ежегодную пресс-конференцию президента РФ, может быть повторен. "Пока окончательное решение не принято", - повторил он.

Песков также подтвердил, что Послание президента Федеральному собранию будет, "как и положено по Конституции".

Владимир Путин Дмитрий Песков
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