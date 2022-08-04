Элементы "Прямой линии" с Путиным могут войти в ежегодную пресс-конференцию

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Дата "прямой линии" президента РФ Владимира Путина пока не назначена, очевидно, что в августе она не состоится, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Она ("прямая линия" - ИФ) будет, но нужно понять, когда. В любом случае, в августе ее точно не будет, а дальше посмотрим, что выбрать - осень или, может быть, зиму, после заключительной пресс-конференции (президента)", - сказал Песков.

Он не исключил, что уже опробованный вариант, когда элементы "прямой линии" были включены в ежегодную пресс-конференцию президента РФ, может быть повторен. "Пока окончательное решение не принято", - повторил он.

Песков также подтвердил, что Послание президента Федеральному собранию будет, "как и положено по Конституции".