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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:50

"Оранжевый" уровень опасности действует в Москве третий день подряд из-за жары

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Аномальная жара не уходит из столичного региона, в Москве третьи сутки подряд объявляется предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр России.

"В дневные часы сильная жара с температурой 30...33°С", - говорится в предупреждении метеослужбы, которое действует до 19:00 субботы.

По информации Гидрометцентра, такой характер погоды напрямую связан с влиянием антициклона, наполненного очень теплой воздушной массой. Синоптики прогнозируют, что в пятницу температура воздуха в Москве может достичь 33, в Подмосковье - 34 градусов.

В метеобюро столицы "Интерфаксу" сообщили, что температурный максимум дня был установлен 5 августа 2010 года - 36,6 градуса.

"Этот рекорд 12-летней давности побит не будет", - сказал собеседник агентства.

В метеобюро уточнили, что в четверг воздух на главной столичной метеостанции (ВДНХ) прогрелся до 29 градусов.

Ранее в столичном главке МЧС москвичей предупредили о сильной жаре со среды по субботу.

"По информации синоптиков Росгидромета, в дневные часы 3-6 августа в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30...33°С", - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели рекомендуют в такую погоду избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор и пить больше воды.

Городские службы из-за аномальной жары работает в усиленном режиме, коммунальщики чаще поливают дорожное полотно и проводят аэрацию. На станциях метро, железнодорожных вокзалах и станциях организована раздача воды.

Последний раз "оранжевый" уровень погодной опасности объявлялся в Москве 26 и 27 июля.

По данным метеобюро Москвы, самым жарким днем лета и всего 2022 года пока остается 11 июля. На базовой метеостанции города (ВДНХ) было зафиксировано 32,8 градуса.

Москва Гидрометцентр
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