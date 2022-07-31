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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Новая волна жары надвигается на Францию

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Французская национальная метеорологическая служба "Метео-Франс" предупредила о высокой пожароопасности в связи с третьей волной аномальной жары во Франции с понедельника.

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"Метео-Франс" прогнозирует с понедельника повышение температуры по всей стране выше нормы для данного периода. Во многих местах она превысит 35 градусов. На юго-западе страны температура может достигнуть 39 градусов.

Уже с воскресенья в средиземноморской зоне страны (в Окситании, Провансе и на Корсике) опасность пожаров в связи с сезонными ветрами при температуре, которая местами достигала не менее 37 градусов, прогнозировалась очень высокой, так как она усиливается засухой, доведшей растительность до легковоспламеняемого состояния.

В июне и июле Франция пережила две волны сильной жары, побившей ряд исторических температурных рекордов. В разных регионах страны тысячи пожарных были брошены на тушение лесных пожаров. Огнем уничтожены огромные лесные пространства.

Природные пожары в Европе

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Рука, Италия
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