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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:46

Энергоблок Курской АЭС остановлен автоматикой из-за неисправности на подстанции

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Второй энергоблок Курской АЭС остановлен автоматикой из-за неисправности на подстанции, сообщила пресс-служба атомной станции.

"4 августа 2022 года в 17:37 из-за неисправности на подстанции "Южная" 330 кВ действием автоматики был остановлен энергоблок №2 Курской АЭС", - говорится в сообщении.

В настоящее время на атомной станции в работе находится энергоблок №3, энергоблок №4 - на плановом ремонте, энергоблок №1 - в работе без генерации.

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения не менялся, он находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых значений.

Накануне было нарушено энергоснабжение в части Курска и прилегающих районах из-за падения опоры ЛЭП в Курчатовском районе области. "Вчерашние перебои энергоснабжения областного центра и части прилегающих районов были вызваны падением опоры линии электропередачи в Курчатовском районе. С момента происшествия на месте работают оперативные службы, в том числе устанавливается причина чрезвычайного происшествия", - написал губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале в пятницу.

Он отметил, что энергоснабжение Курска и других обесточенных населённых пунктов было организовано по резервным линиям. В настоящее время все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, добавил глава региона.

Курская АЭС
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