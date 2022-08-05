Трое туристов из Турции получили сроки за осквернение Вечного огня в Марий Эл

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд Марий Эл вынес обвинительный приговор по уголовному делу об осквернении иностранцами Вечного огня, сообщает прокуратура региона в пятницу.

"Трое граждан Турецкой Республики признаны виновными и осуждены за осквернение символов воинской славы России публично, группой лиц (часть 4 статьи 354.1 УК РФ)", - говорится в пресс-релизе.

В свою очередь Верховный суд Марий Эл сообщает, что каждому из них назначено наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении.

Днем 21 февраля этого года три человека в центральном парке Йошкар-Олы встали на гранитный постамент монумента, посвященного погибшим в Великой Отечественной войне.

"Передвигаясь по нему, вытирали и отряхивали о его поверхность ноги в обуви, совершали иные неподобающие действия, оскверняющие символ воинской славы России", - информирует прокуратура.

Свидетелями этого стали посетители парка.

На сайте республиканского следственного управления Следственного комитета России уточняется, что иностранцам от 35 до 44 лет, они приехали в Йошкар-Олу как туристы.