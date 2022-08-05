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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

Путин поблагодарил Эрдогана за "пакетное решение" о поставках продовольствия из РФ

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за посредничество в решении вопроса о поставках украинского зерна и достижении "пакетного решения" по экспорту российского продовольствия и удобрений.

"При вашем непосредственном участии и посредничестве генсекретаря ООН решен вопрос, связанный с поставками украинского зерна из черноморских портов. Поставки уже пошли, и хочу вас поблагодарить и за это, и за то, что одновременно было принято "пакетное решение" о бесперебойных поставках российского продовольствия и удобрений на мировые рынки", - сказал Путин, начиная переговоры с Эрдоганом в Сочи.

Правительственная делегация РФ посетила Турцию перед визитом Эрдогана в Сочи.

"Представительная делегация экономического блока правительства России побывала по вашему приглашению в Турции, проработали все важнейшие направления нашего взаимодействия, их много", - сказал Путин.

Он выразил надежду, что по итогам переговоров удастся подписать меморандум о дальнейшем развитии торгово-экономических связей двух стран. Как подчеркнул президент РФ, "у нас есть крупные проекты, все знают об АЭС "Аккую", но есть и другие проекты".

Президент РФ также заявил, что "Турецкий поток" работает без сбоев.

"Турецкий поток" сегодня является одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом. И в отличие от всех других направлений поставок наших углеводородов "Турецкий поток" работает исправно, ритмично, без всяких сбоев", - сказал Путин.

Он предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану обсудить все интересующие вопросы сирийского урегулирования.

"Разумеется, поговорим о проблемах, которыми мы занимаемся давно. Я имею в виду вопросы безопасности в регионе, прежде всего сирийский кризис. Россия и Турция внесли большой вклад в нормализацию обстановки там", - сказал Путин.

Он пообещал: "Эту тему мы, конечно, не обойдем сегодня".

Эрдоган предложил Путину обсудить вопросы, связанные со строительством АЭС "Аккую", отметив необходимость реализации этого проекта в срок.

"Важно, чтобы по процессу, который продолжается в Аккую, не было никаких отсрочек, чтобы вся эта работа проходила по графику и завершилась по плану. Это имеет очень большое значение для нас", - сказал президент Турции. Он подчеркнул, что 10% потребностей Турции в электроэнергии будет обеспечиваться этой АЭС.

Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган
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