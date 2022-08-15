Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Россия рассчитывает сохранить экспорт удобрений на уровне не ниже 2021 года

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Власти РФ рассчитывают, что проводимая по линии ООН работа по снятию ограничений для российских удобрений позволит в 2022 году сохранить их экспорт из РФ на уровне не ниже прошлогоднего, заявил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, экспорт минеральных удобрений из России в I полугодии 2022 года составил около 17 млн тонн, снизившись на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

"Это связано, прежде всего, с произошедшей в тот период остановкой работы аммиакопровода Тольятти-Одесса, ограничениями на перевалку российских удобрений через порты сопредельных государств, отказами зарубежных покупателей от оплаты российской продукции, проблемами с проведением платежей. С учетом проводимой работы по линии ООН мы надеемся на сохранение стабильных поставок удобрений на уровне не ниже прошлого года", - подчеркнул Мантуров.

Новость дополняется

Минпромторг РФ Денис Мантуров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Turquoise Hill отвергла предложение Rio Tinto о выкупе доли миноритариев за $2,7 млрд

Реконструкция арены "Дружба" в Лужниках завершится в 2023 году

Мантуров оценил объем параллельного импорта с момента запуска в $6,5 млрд

Мантуров оценил объем параллельного импорта с момента запуска в $6,5 млрд

Мантуров заявил о готовности шести заводов импортозаместить оборудование для НПЗ

Летные испытания истребителя Су-75 Checkmate перенесены на 2024 год

Летные испытания истребителя Су-75 Checkmate перенесены на 2024 год

Биржа СПбМТСБ отстранит покупателя от торгов нефтепродуктами за использование робота

Минпромторг и Минфин договорились повысить минимальную планку для нулевого акциза на сталь

Brent подешевела до $97,2 за баррель

Белоусов заявил, что пик спада в потреблении в РФ пройден

Белоусов заявил, что пик спада в потреблении в РФ пройден

В Минсельхозе заявили, что к 12 августа продовольственная безопасность страны гарантирована

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });