Россия рассчитывает сохранить экспорт удобрений на уровне не ниже 2021 года

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Власти РФ рассчитывают, что проводимая по линии ООН работа по снятию ограничений для российских удобрений позволит в 2022 году сохранить их экспорт из РФ на уровне не ниже прошлогоднего, заявил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, экспорт минеральных удобрений из России в I полугодии 2022 года составил около 17 млн тонн, снизившись на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

"Это связано, прежде всего, с произошедшей в тот период остановкой работы аммиакопровода Тольятти-Одесса, ограничениями на перевалку российских удобрений через порты сопредельных государств, отказами зарубежных покупателей от оплаты российской продукции, проблемами с проведением платежей. С учетом проводимой работы по линии ООН мы надеемся на сохранение стабильных поставок удобрений на уровне не ниже прошлого года", - подчеркнул Мантуров.

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