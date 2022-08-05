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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Минцифры предложило способ доступа к "Госуслугам" гражданам без постоянной регистрации

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Россияне, у которых нет постоянной регистрации на территории России и мобильного номера российского оператора, смогут регистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) для доступа к порталу госуслуг.

Проект такого постановления правительства подготовили в Минцифры и опубликовали на портале правовых актов.

Ведомство тем самым предлагает изменить правила использования системы ЕСИА. Для регистрации в ЕСИА этой категории граждан, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства старше 14 лет будет необходим СНИЛС, документ удостоверяющий личность и адрес электронной почты.

Минцифры ЕСИА
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