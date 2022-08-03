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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Минцифры предлагает подключать информационные системы банков к ЕСИА для двухфакторной аутентификации на Госуслугах

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Минцифры РФ предлагает подключать информационные системы банков к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) для двухфакторой аутентификации на портале Госуслуг.

Соответствующий проект постановления правительства опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как говорится в пояснительной записке к документу, в целях расширения способов двухфакторной аутентификации, информационные системы банков, хранящие данные граждан, предполагается подключать к ЕСИА в порядке, предусмотренном правилами присоединения информационных систем организаций к инфраструктуре электронного правительства.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Минцифры, этот способ планируется добавить к уже существующим методам дополнительной идентификации (через Единую биометрическую систему (ЕБС) и через код подтверждения).
"Подключение кредитной организации к такой ЕСИА является правом, а не обязанностью", - подчеркнули в пресс-службе.

В настоящее время крупные российские банки собирают биометрию своих клиентов для оказания услуг.

В январе вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что возможность аутентификации пользователей портала Госуслуг с помощью данных ЕБС станет доступна в течение полугода.

Минцифры ЕСИА
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