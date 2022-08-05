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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:54

Госпитализированного главу временной херсонской администрации доставят в Москву

Госпитализированного главу временной херсонской администрации доставят в Москву
Фото: Сергей Петров/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Борт с главой временной администрации Херсонской области Владимиром Сальдо, о госпитализации которого стало известно накануне, отправляется в Москву, сообщила в пятницу его пресс-служба.

"В связи с состоянием здоровья главу администрации Херсонской области транспортируют в Москву. По результатам медобследования было принято решение о переводе Владимира Сальдо в НИИ Склифосовского, где ему будет оказываться квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Сообщение о госпитализации появилось вечером в четверг в телеграм-канале Владимира Сальдо. Он сообщил, что после заседания правительства министр здравоохранения привел в его кабинет врачей, которые, сделав обследование, настояли на немедленной отправке в больницу.

Позже он написал, что связывает ухудшение здоровья с перенесенным COVID-19.

Обязанности руководителя администрации региона сейчас исполняет председатель регионального правительства Сергей Елисеев.

Херсонская область Украина Владимир Сальдо
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