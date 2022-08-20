Военные РФ сообщили о расследовании отравления главы херсонской администрации Сальдо

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что проводится расследование применения Украиной боевых отравляющих веществ в отношении главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

"С учетом полученных доказательств государственного терроризма киевского режима, в настоящее время проводится дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области В.Сальдо", - сообщило Минобороны РФ в субботу.

В субботу Минобороны РФ заявило, что располагает доказательствами применения Украиной химических веществ против российских военных в Запорожской области.

5 августа пресс-служба Сальдо сообщила о решении транспортировать его в Москву в НИИ Склифосовского. Перед этим появились сообщения об ухудшении его состояния здоровья и госпитализации. Позже он сообщил, что связывает ухудшение здоровья с перенесенным коронавирусом.