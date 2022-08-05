Путин и Эрдоган договорились начать оплату поставок российского газа в рублях

Стороны также отметили необходимость полного выполнения зерновой сделки

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Россия и Турция переходят на оплату поставок российского газа в рублях.

Как сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак, соответствующая договоренность была достигнута в пятницу на переговорах президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

"Президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и их оплату в рублях", - сказал Новак.

Лидеры подчеркнули необходимость полного выполнения стамбульской "зерновой сделки", включая беспрепятственный экспорт российского зерна и удобрений.

"Акцентирована необходимость обеспечить полное выполнение Стамбульской пакетной сделки в соответствии с ее духом и буквой, включая беспрепятственный экспорт российских зерна, удобрений и сырья для их производства", - говорится в совместном заявлении двух президентов, опубликованном по итогам переговоров.

Россия и Турция подтвердили приверженность политическому единству и территориальной целостности Сирии и решимость действовать в плотной координации по вопросам борьбы с террористическими организациями.

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