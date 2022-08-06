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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Эрдоган заявил, что договорился с Путиным об оплате российского газа в рублях

Эрдоган заявил, что договорился с Путиным об оплате российского газа в рублях
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу подтвердил, что он и президент РФ Владимир Путин накануне достигли соглашения о платежах за российский газ в рублях.

"Мы согласовали с Путиным оплату в рублях по торговле природным газом. Надеемся, что это принесет финансовую выгоду обеим сторонам", - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Президент Турции также упомянул сотрудничество с РФ в сфере обеспечения вывоза зерна с Украины морским путем и сообщил, что "на очереди около 20 кораблей".

По словам Эрдогана, он говорил Путину, что Турция готова принять его возможные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы добиться мира в регионе.

Кроме того, Эрдоган заявил о намерении лично проинспектировать строящуюся в Турции АЭС "Аккую", а затем рассказать Путину о ситуации на объекте и вместе определить дальнейшие шаги.

Президент добавил, что по приглашению Путина собирается участвовать во встрече Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая намечена на сентябрь в Узбекистане.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Россия и Турция переходят на оплату поставок российского газа в рублях, соответствующая договоренность была достигнута в пятницу на переговорах президентов двух стран в Сочи.

Он напомнил, что Россия поставляет в Турцию ежегодно порядка 26 млрд кубометров газа.

"Мы переходим постепенно на оплату в национальной валюте, часть поставок будет уже оплачиваться в российских рублях. Это действительно новый этап, который открывает новые возможности, в том числе для развития наших денежно-финансовых отношений", - подчеркнул Новак.

Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин
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