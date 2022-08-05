Использование вторсырья будут стимулировать в металлургии и на стройках

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ подготовил перечни видов продукции и услуг, производство и выполнение которых осуществляется с использованием определенной доли вторичного сырья и подлежит стимулированию со стороны государства.

Как следует из проекта постановления правительства, размещенного на сайте regulation.gov.ru, стимулирование использования вторсырья предполагается при производстве стали, чугуна и ферросплавов бетона, цемента и строительных смесей; стекла; бумаги и картона; полиэтилентерефталата (ПЭТФ), дорожных битумов и шин.

В перечень услуг, при выполнении которых предполагается использование вторсырья с соответствующим стимулированием, вошли мелиорация почв, строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог, дорожные и другие виды строительных работ с использованием плотных горных пород и отходов промпроизводства (в том числе шлаков черной и цветной металлургии и тепловых электростанций).

В июне Госдума приняла закон "О внесении изменений в ФЗ "Об отходах производства и потребления" и федеральный закон "Об охране окружающей среды" в части регулирования обращения со вторичными ресурсами. Закон вводит новые понятия: "вторичные ресурсы" и "вторичное сырье", "побочный продукт", а также положения, реализация которых обеспечит развитие системы обращения с вторичными ресурсами – с 2030 года их захоронение запрещается.

Закон также предусматривает установление перечней видов товаров, работ, выполнение которых допускается только с использованием определенной доли вторичных ресурсов и в отношении которых осуществляется стимулирование деятельности. Закон вступает в силу с 1 сентября 2022 г.