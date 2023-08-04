Утвержден перечень продукции из вторсырья для распределения господдержки с марта 2024 года

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Правительство своим распоряжением утвердило перечень продукции из вторсырья, производители которой с 1 марта 2024 года смогут получать господдержку через Фонд развития промышленности (ФРП), а также в рамках госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности".

В перечень включены различные виды цемента и бетона, строительные смеси, биотопливо, изделия из стекловолокна и пластмассовые изделия, картон и бумага, минеральная вата, покрытия из резиновой крошки, резиновая плитка, мастики и герметики, кровельные и гидроизоляционные материалы, сообщает сайт правительства.

Для каждого вида продукции в распоряжении правительства указана минимальная доля вторсырья, которую нужно использовать при производстве (от максимальной в 95% для биотоплива до минимальной в 5% для различных видов цемента, асфальтобетонной смеси, минеральной ваты и т.п.).

Также в распоряжении указаны виды работ с использованием вторсырья (мелиорация, строительство, дорожное строительство), при осуществлении которых можно будет рассчитывать на льготные займы ФРП (предоставляет целевые субсидируемые кредиты по ставкам 1% и 3% годовых сроком до 10 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей).

"Решение направлено на увеличение доли использования вторичных ресурсов при производстве товаров. Оно будет способствовать уменьшению объемов отходов, направляемых на полигоны, и снижению негативного воздействия на окружающую среду", - рассчитывают в правительстве.