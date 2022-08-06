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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:10

Военно-Грузинская дорога закрыта из-за непогоды

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта из-за плохой погоды на территории Грузии, сообщает пресс-служба МЧС России по Северной Осетии в субботу.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс в обоих направлениях с 01:20 мск 6 августа 2022 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в понедельник скопление транзитного транспорта на дорогах Северной Осетии составило более 1,8 тыс. единиц. Пограничная и таможенная службы работают в усиленном режиме.

В настоящее время Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

Грузия
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