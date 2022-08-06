Движение всех видов транспорта возобновили по Военно-Грузинской дороге

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта спустя четыре часа после закрытия из-за непогоды на территории Грузии, сообщает пресс-служба МЧС России по Северной Осетии в субботу.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение всех видов автотранспортных средств, на участке г. Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из РФ с 5:10 мск 6 августа 2022 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды на территории Грузии Военно-Грузинскую дорогу закрыли с 01:20 мск субботы.

В настоящее время дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.