Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Путин обсудил с Кадыровым социально-экономическое развитие Чечни

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин после переговоров со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, обсудили социально-экономическое развитие Чечни, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, на встрече обсуждались положение дел в республике и вопросы социально-экономического развития региона.

В пятницу Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи.

Владимир Путин Рамзан Кадыров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударах по позициям ВСУ в Херсонской и Днепропетровской областях

Пандемия коронавируса

В РФ впервые с марта за сутки COVID-19 заболели почти 20 тыс. человек

В РФ впервые с марта за сутки COVID-19 заболели почти 20 тыс. человек
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ заявили о трех артиллерийских ударах ВСУ по Запорожской АЭС и Энергодару

Что произошло за день: пятница, 5 августа

Болгария приостановила выдачу россиянам туристических виз

Болгария приостановила выдачу россиянам туристических виз

Путин и Эрдоган договорились начать оплату поставок российского газа в рублях

Россия вводит запрет на въезд в отношении 62 канадских граждан

Россия вводит запрет на въезд в отношении 62 канадских граждан

Возбуждено уголовное дело о разглашении данных пользователей Яндекс.Еды

Госпитализированного главу временной херсонской администрации доставят в Москву

Госпитализированного главу временной херсонской администрации доставят в Москву

Российские туристы активно раскупают туры на Мальдивы на новогодние каникулы

Российские туристы активно раскупают туры на Мальдивы на новогодние каникулы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });