Путин обсудил с Кадыровым социально-экономическое развитие Чечни

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин после переговоров со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, обсудили социально-экономическое развитие Чечни, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, на встрече обсуждались положение дел в республике и вопросы социально-экономического развития региона.

В пятницу Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи.