Заключенные напали на сотрудников колонии в Калмыкии

Один человек погиб

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Сотрудник исправительной колонии №2 скончался в результате нападения заключенных, второй госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает следственное управление СК РФ по Калмыкии в субботу.

"5 августа около 22:20 мск на территории отряда строгих условий отбывания наказания исправительной колонии №2 УФСИН России по Республике Калмыкия двое осужденных, используя заточенную пластину и арматуру с топорищем кустарного изготовления, напали на сотрудников колонии", - говорится в сообщении.

Затем осужденные проникли на территорию общежития, где были задержаны. Они оказали сопротивление, шестеро сотрудников колонии получили травмы различной степени тяжести.

Задержанные осужденные - 2000 года рождения и 1994 года рождения. Один из них отбывал наказание сроком 3 года 6 месяцев, в том числе за грабеж, другой отбывал наказание сроком 15 лет за совершение нескольких преступлений, среди которых - убийство.

Возбуждено уголовное дело по п.п. "б" и "ж" ч. 2 ст. 105 (убийство), ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "б", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).