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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Что произошло за день: суббота, 6 августа

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ сообщило об ударах по позициям ВСУ в Херсонской и Днепропетровской областях, потери украинской стороны - более 500 военных. Также, по данным министерства, уничтожен украинский взвод реактивных систем залпового огня "Ольха" и американских HIMARS в Харьковской области.

- Эрдоган заявил, что договорился с Путиным об оплате российского газа в рублях. Президент Турции также упомянул сотрудничество с РФ в сфере обеспечения вывоза зерна с Украины морским путем и сообщил, что "на очереди около 20 кораблей".

- В РФ впервые с марта за сутки COVID-19 заболели почти 20 тысяч человек. Зарегистрировано 19 974 случая заражения.

- Замглавы временной администрации херсонской Новой Каховки погиб после покушения. Виталия Гуру расстреляли утром в субботу, когда он выходил на работу.

- В МИД РФ заявили о бесспорности прав России на зарубежные активы СССР. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что заявление украинского посла в Великобритании о необходимости вернуть Украине треть зарубежного имущества СССР "носит популистский характер и не имеет под собой никаких оснований".

- Двое заключенных напали на сотрудников колонии в Калмыкии. Один сотрудник ИК №2 погиб, его коллега был госпитализирован в тяжелом состоянии. Еще шестеро получили травмы различной степени тяжести при задержании нападавших.

- "Спартак" обыграл "Урал" в четвертом туре чемпионата России по футболу со счетом 2:0, а футболисты московского ЦСКА обыграли соперников из воронежского "Факела", итог встречи - 4:1.

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