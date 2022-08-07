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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Трое рабочих пропали в подтопленном коллекторе на юго-востоке Москвы

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Спасатели ведут поиски троих рабочих, которые могут находиться в коллекторе на юго-востоке столицы, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в воскресенье.

"Специалисты частной подрядной организации ООО "АкваТрейд" по договору проводили ремонтные работы в водосточном коллекторе по Краснодарской улице в районе дома 72к2. Из-за выпавших сверхинтенсивных осадков произошло резкое повышение уровня воды в коллекторе", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, пять человек поднялись из коллектора самостоятельно, еще пятерых подняли сотрудники пожарно-спасательного гарнизона столицы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее в воскресенье сообщалось, что рабочие провалились в канализационный колодец на Краснодарской улице.

Москва
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