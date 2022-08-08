Подрядчика задержали по делу о гибели рабочих в коллекторе в Москве

Фото: АГН "Москва"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Глава подрядной организации задержан в рамках дела о гибели трех рабочих в канализационном коллекторе на юго-востоке Москвы. об этсообщает в понедельник телеграм-канал столичного управления Следственного комитета России (СКР).

"В настоящее время задержан генеральный директор частной организации 1984 года рождения, с ним проводится комплекс необходимых следственных действий", - говорится в сообщении.

В ведомстве не уточнили имени фигуранта, отметив, что "в рамках уголовного дела в подрядной организации проведены обыски, изъята служебная документация, назначены необходимые судебные экспертизы".

В воскресенье в ходе работ по очистке коллектора в районе улицы Краснодарской погибли трое рабочих: двое граждан Киргизии и один – Таджикистана, еще трое были госпитализированы.

По факту инцидента расследуется уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

По данным комплекса городского хозяйства Москвы, ремонтные работы по договору проводили специалисты частной подрядной организации ООО "АкваТрейд".