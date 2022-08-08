Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Курил

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,0, произошедшее в Тихом океане у берегов Курильских островов, сообщили "Интерфаксу" в сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие произошло в ночь на понедельник по местному времени. Его эпицентр находился в 117 км восточнее российского острова Шикотан", - сказал представитель Геофизической службы.

Очаг сейсмособытия залегал на глубине 25 км под морским дном.

"Землетрясение ощутили жители Южных Курил", - добавил сейсмолог.