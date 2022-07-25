Около 160 видов и подвидов животных добавлены в Красную книгу России

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В обновленную редакцию Красной книги России включены 158 новых видов и подвидов животных, находящихся под угрозой исчезновения, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

"Из новой Красной книги, которую мы обновили впервые за 20 лет в конце прошлого года, исключили 122 вида, подвида, популяции. Но включили 158 новых. Всего сейчас в книге - 443 зверей и птиц, которым требуется охрана", - сказал Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства в понедельник.

По его словам, Минприроды также начало разработку новой версии российской Красной Книги растений, ее перевыпуск запланирован на 2023 год.

Кроме того Козлов пригласил главу государства на церемонию открытия центра по восстановлению популяции краснокнижных кречетов на Камчатке, которая пройдет в сентябре.

"Два центра для птиц семейства соколиных создали в этом году. В Дагестанском заповеднике живут 20 балобанов и курганников, а на Камчатке, в центре, который курирует Росконгресс, поселилось 73 кречета. Центр готов к открытию, приглашаем Вас на открытие в сентябре", - сказал министр.

Красная книга России содержит информацию о редчайших видах животных и мерах по их охране: в перечень входят особи, находящиеся под риском полного исчезновения. Дополнительно туда включены дикорастущие растения, грибы, представители растительного мира России. Последняя редакция официального защитного перечня датирована 2 апреля 2020 года. Первое издание Красной книги России выпущено в 1997 году.