Председатель правительства Кузбасса ушел в отставку по состоянию здоровья

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Глава правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин ушел с должности, сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно сообщению, чиновник покинул пост 5 августа "по собственному желанию в связи с ухудшением состояния здоровья".

Исполнение обязанностей председателя правительства Кузбасса возложено на первого заместителя председателя правительства региона, министра финансов Игоря Малахова.

Телегин стал заместителем губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу в мае 2018 года, затем получил пост первого замгубернатора - председателя правительства региона. До 2018 года Телегин был главой Ленинск-Кузнецкого городского округа.