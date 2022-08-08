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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:27

Председатель правительства Кузбасса ушел в отставку по состоянию здоровья

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Глава правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин ушел с должности, сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно сообщению, чиновник покинул пост 5 августа "по собственному желанию в связи с ухудшением состояния здоровья".

Исполнение обязанностей председателя правительства Кузбасса возложено на первого заместителя председателя правительства региона, министра финансов Игоря Малахова.

Телегин стал заместителем губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу в мае 2018 года, затем получил пост первого замгубернатора - председателя правительства региона. До 2018 года Телегин был главой Ленинск-Кузнецкого городского округа.

Кемеровская область Кузбасс
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