Горсовет Кемерово принял отставку мэра Середюка

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Члены горсовета города Кемерово на внеочередном собрании во вторник приняли отставку мэра Ильи Середюка, который займет пост председателя правительства Кузбасса, передает корреспондент "Интерфакса".

"Прошу принять мою отставку и на место и.о. главы города Кемерово предлагаю рассмотреть кандидатуру первого заместителя Дмитрия Анисимова. До момента избрания нового главы города он справится", - сказал Середюк в ходе собрания.

Члены горсовета приняли отставку мэра единогласно.

Как сообщалось, 5 августа глава правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин ушел с должности по собственному желанию в связи с ухудшением состояния здоровья. Его обязанности возложили на первого заместителя председателя правительства региона, министра финансов Игоря Малахова.

19 сентября стало известно, что правительство Кузбасса возглавит Середюк после своей досрочной отставки, которую должен был одобрить горсовет Кемерово.

Середюк родился в 1975 году в Кемерово. Трудовую деятельность начал в администрации Кузбасса в должности консультанта управления промышленности, транспорта и связи, а затем стал советником первого заместителя губернатора. С 1999 по 2003 год занимал руководящие должности на промышленных предприятиях региона.

В 2006 году стал заместителем главы Кемерово, в 2011 - главой Кемеровского района. В 2016 году был назначен на должность главы Кемерово.