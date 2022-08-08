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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:22

Kia отзовет в РФ 105,4 тыс. машин Rio из-за проблем с подушками безопасности

Kia отзовет в РФ 105,4 тыс. машин Rio из-за проблем с подушками безопасности
Фото: Chesnot/Getty Images

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Российское представительство южнокорейской Kia (ООО "Киа Россия и СНГ") отзывает в РФ 105 405 автомобилей модели Rio из-за возможной неисправности модуля управления подушками безопасности. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат машины, выпущенные в 2013-2018 гг.

Как отмечает Росстандарт, на отзываемых автомобилях возможна внутренняя неисправность модуля подушек безопасности (Air bag), сигнализировать о которой может лампа неисправности (SRS) на приборной панели.

В рамках отзывной кампании на машинах обновят программное обеспечение модуля Air bag или при необходимости заменят модуль.

Уполномоченные представители ООО "Киа Россия и СНГ" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, письмом или по телефону. Владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи Kia в РФ за 2021 год составили 205 801 шт. (+2%). По итогам прошлого года бренд занял 12,3% авторынка РФ. За январь-июль 2022 г. на российском рынке реализовано 49 474 автомобилей Kia, что в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Доля по итогам 7 месяцев осталась на уровне прошлого года – 13,4%.

Kia Росстандарт
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