Сервис информирования об отзыве автомобилей запущен на Госуслугах

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - На портале Госуслуг запущен сервис, который будет информировать граждан об отзывных кампаниях автомобилей, сообщает пресс-служба Минцифры РФ в четверг.

"Если в авто обнаружится производственный дефект, уведомление об этом автоматически придет в личный кабинет владельца машины на Госуслугах", - говорится в сообщении.

Сервис уведомлений запустило Минцифры совместно с Росстандартом.

Чтобы воспользоваться сервисом, гражданин должен иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах и проверенные ГИБДД данные об автомобиле в личном кабинете.

"В сообщении, которое придет в личный кабинет на Госуслугах, будет написана причина отзыва. Это могут быть дефекты в подушках безопасности, бракованные детали и др. Также будет написано, к кому обратиться за бесплатным ремонтом или консультацией", - уточнили в Минцифры.

Отзыв автомобилей - это процедура для проверки и исправления возможных дефектов, которые выявил производитель уже после запуска в продажу партии автомобилей. Чтобы устранить дефект, производитель начинает отзыв авто для бесплатного ремонта.