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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Упавший в Коми самолет отслеживал лесопожарную обстановку

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Легкомоторный самолет, совершивший жесткую посадку в 400 метрах от аэропорта Ухты, отслеживал лесопожарную обстановку в регионе, сообщает в понедельник пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

"На борту находилось три человека. Борт осуществлял мониторинг лесопожарной обстановки", - говорится в сообщении.

Как сообщили ранее "Интерфаксу" в экстренных службах, частный самолет Cessna "не дотянул" до полосы и рухнул в лес. На борту находились три человека, все они погибли. Воздушное судно принадлежало частному лицу.

Коми
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