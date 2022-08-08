Упавший в Коми самолет отслеживал лесопожарную обстановку

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Легкомоторный самолет, совершивший жесткую посадку в 400 метрах от аэропорта Ухты, отслеживал лесопожарную обстановку в регионе, сообщает в понедельник пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

"На борту находилось три человека. Борт осуществлял мониторинг лесопожарной обстановки", - говорится в сообщении.

Как сообщили ранее "Интерфаксу" в экстренных службах, частный самолет Cessna "не дотянул" до полосы и рухнул в лес. На борту находились три человека, все они погибли. Воздушное судно принадлежало частному лицу.