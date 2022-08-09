Минцифры отрицает планы собирать биометрию граждан для ЕБС без их согласия

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Новый проект приказа Минцифры о передаче биометрических данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) не предполагает отказа от получения согласия на это от граждан, заявили в ведомстве. Так министерство прокомментировало публикацию "Коммерсанта".

Там уточнили, что подготовленный проект приказа "не предполагает отмену получения согласия граждан на сбор их биометрических данных", а регулирует "процессы импорта ранее собранных биометрических данных, хранящихся в коммерческих системах, в основном в банках, в государственную единую биометрическую систему (ЕБС)".

Проект документа находится на начальной стадии подготовки. Он направлен на обсуждение в рабочие группы с представителями экспертного сообщества, в том числе для оценки регулирующего воздействия на граждан и бизнес, добавили в ведомстве.

"Сдача биометрии - это право гражданина, которое, благодаря дистанционной идентификации личности, может повысить доступность ряда сервисов, - подчеркнуло Минцифры. - Например, благодаря биометрии можно дистанционно сдать экзамены или оплатить проезд в транспорте без проездных документов".

В министерстве напомнили, что собирать и сдавать биометрию можно через банк, самостоятельно через мобильное приложение (с 30 сентября 2022), а в будущем - через МФЦ.

"Невозможно собирать биометрию с камер наблюдения, из других источников, которые не предусматривают предварительного получения согласия", - отмечается в сообщении.

Обязательная загрузка биометрии из коммерческих систем в ЕБС предусмотрена федеральным законом № 325-ФЗ. При этом импортироваться в ЕБС могут только те биометрические данные, которые собраны в соответствии с федеральными законами, то есть с согласия гражданина. "Гражданин, данные которого передаются в ЕБС, должен быть уведомлен об этом собственником коммерческой системы (банком) с обязательным информированием о порядке требования о прекращении хранения данных в ЕБС и их уничтожении", - говорится в сообщении.

Также гражданин будет проинформирован о передаче его данных в ЕБС в личном кабинете на Госуслугах, где он также сможет подать заявление об удалении своих биометрических данных из ЕБС.

"Если биометрические данные гражданина содержатся в нескольких коммерческих системах, при импорте в ЕБС будут храниться только самые актуальные данные, отвечающие необходимым стандартам качества. Все остальные передаваемые данные будут удаляться", - уточнили в министерстве.

По мнению Минцифры, хранение данных в ЕБС надежнее, чем в коммерческих системах, так как ЕБС "соответствует всем требованиям регуляторов в сфере информационной безопасности, уровень ее безопасности и надежность хранения данных постоянно проверяется и контролируется".

В публикации "Коммерсанта" говорится, что подготовленные в Минцифры поправки к правилам сбора и хранения биометрии в ЕБС, предполагают отказ от необходимости получать согласие гражданина на передачу его биометрии в ЕБС из других источников. По данным газеты, 2 августа поправки были направлены в Аналитический центр при правительстве.

"В документе уточняется, что согласия субъекта данных на сбор и актуализацию биометрии в ЕБС и "иных информационных системах, обеспечивающих идентификацию и/или аутентификацию с использованием биометрических персональных данных", не требуется", - сообщило издание. Авторы поправок ссылаются на то, что размещение биометрии из ЕБС из иных информационных систем без согласия субъекта закреплено в поправках к закону "Об информации", принятых 6 июля. Кроме того, поправки упрощают передачу данных из любых информационных систем (например, организаций финансового рынка) в ЕБС, говорится в публикации.