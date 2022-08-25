Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Минцифры предложило использовать биометрию на студенческих экзаменах бессрочно

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Минцифры предложило после временного эксперимента ввести постоянное использование биометрии на добровольной основе при проведении аттестаций в вузах. Проект такого постановления правительства ведомство опубликовало на портале проектов правовых актов.

В пояснительной записке к проекту ведомство отметило, что эксперимент положительно себя зарекомендовал.

Эксперимент по использованию Единой биометрической системы (ЕБС) для идентификации студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования, предусматривающим использование дистанционных образовательных технологий, в ходе промежуточной и итоговой аттестаций проводился в 2021/2022 учебном году.

В нем участвовали семь вузов, в которых во время летней сессии 2021 года студенты сдавали экзамены с помощью ЕБС по 12 дисциплинам, уточнили "Интерфаксу" в Минцифры. Вузы сами выбрали эти факультеты и дисциплины, а студенты могли выбрать формат сдачи экзамена. Сдача экзамена проходила с помощью сервиса биопрокторинга, который включает в себя юридически значимую идентификацию личности студента с использованием ЕБС и мониторинг нарушений в процессе сдачи экзамена.

Минцифры ЕБС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РКН за полгода получил 145 тыс. жалоб граждан, в том числе на фейки о спецоперации

Евгений Ройзман задержан

Следователь просит суд запретить Ройзману покидать дом с 00:00 до 23:59

Следователь просит суд запретить Ройзману покидать дом с 00:00 до 23:59

Citigroup подтвердила, что свернет розничный бизнес в России

Citigroup подтвердила, что свернет розничный бизнес в России

Штатная численность Вооруженных сил РФ увеличится с 2023 года

Ростуризм отказался отложить введение электронных путевок по просьбе РСТ

Ростуризм отказался отложить введение электронных путевок по просьбе РСТ

Собянин счел, что пожар в Рязанской области удастся потушить примерно за неделю

Евгений Ройзман задержан

Евгению Ройзману предъявлено обвинение по делу о дискредитации ВС РФ

Площадь, пройденная лесными пожарами в Рязанской области, за сутки выросла на 3,2 тыс. га

Площадь, пройденная лесными пожарами в Рязанской области, за сутки выросла на 3,2 тыс. га

Женщины со званием "Мать-героиня" будут получать по 1 млн рублей

Женщины со званием "Мать-героиня" будут получать по 1 млн рублей
Евгений Ройзман задержан

Следствие запросило для Евгения Ройзмана запрет определенных действий

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });