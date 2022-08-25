Минцифры предложило использовать биометрию на студенческих экзаменах бессрочно

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Минцифры предложило после временного эксперимента ввести постоянное использование биометрии на добровольной основе при проведении аттестаций в вузах. Проект такого постановления правительства ведомство опубликовало на портале проектов правовых актов.

В пояснительной записке к проекту ведомство отметило, что эксперимент положительно себя зарекомендовал.

Эксперимент по использованию Единой биометрической системы (ЕБС) для идентификации студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования, предусматривающим использование дистанционных образовательных технологий, в ходе промежуточной и итоговой аттестаций проводился в 2021/2022 учебном году.

В нем участвовали семь вузов, в которых во время летней сессии 2021 года студенты сдавали экзамены с помощью ЕБС по 12 дисциплинам, уточнили "Интерфаксу" в Минцифры. Вузы сами выбрали эти факультеты и дисциплины, а студенты могли выбрать формат сдачи экзамена. Сдача экзамена проходила с помощью сервиса биопрокторинга, который включает в себя юридически значимую идентификацию личности студента с использованием ЕБС и мониторинг нарушений в процессе сдачи экзамена.