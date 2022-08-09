Актер Александр Филиппенко выписан из больницы

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Народного артиста РФ Александра Филиппенко выписали из больницы, куда его госпитализировали с коронавирусом, сообщила "Интерфаксу" его жена Марина Ишимбаева.

"Его выписали из больницы, чувствует себя хорошо", - сказала супруга артиста.

4 августа Ишимбаева сообщила, что ее мужа госпитализировали с коронавирусом.

Филиппенко - народный артист России, лауреат Государственной премии РФ. В разные годы играл в Театре драмы и комедии на Таганке, театре имени Евгения Вахтангова, где проработал 20 лет, театре Моссовета и Гоголь-центре. С 1996 по 2006 год руководил театром "Моно-Дуэт-Трио" при Москонцерте. Снялся более чем в 100 фильмах, в частности Филиппенко дважды снялся в экранизации "Мастера и Маргариты": в 1994 году у Юрия Кары в роли Коровьева, в 2005 году у Владимира Бортко в роли Азазелло.