Актер Александр Филиппенко госпитализирован в Москве с COVID-19

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Народного артиста РФ Александра Филиппенко госпитализировали в Москве с коронавирусом, сообщила "Интерфаксу" его жена Марина Ишимбаева.

"Ничего такого страшного нет. Единственное, что тест показал положительный результат на коронавирус, и мы решили его положить в больницу, чтобы последили за ним - капельницы, витамины", - сказала супруга артиста.

Комментируя сообщения СМИ о том, что Филиппенко госпитализирован в состоянии средней тяжести из-за проявлений COVID-19 в совокупности с хроническими проблемами с сердцем, она отметила, что "такого страшного и угрожающего пока нет, так что сообщения несколько преувеличены".

"Надеюсь, что его уже выпишут в начале следующей недели", - добавила собеседница агентства.

Филиппенко - народный артист России, лауреат Государственной премии РФ. В разные годы играл в Театре драмы и комедии на Таганке, театре имени Евгения Вахтангова, где проработал 20 лет, театре Моссовета и Гоголь-центре. С 1996 по 200 руководил театром "Моно-Дуэт-Трио" при Москонцерте. Филиппенко снялся более чем в 100 фильмах, в частности дважды - в экранизациях "Мастера и Маргариты": в 1994 году у Юрия Кары в роли Коровьева и в 2005 году у Владимира Бортко в роли Азазелло.