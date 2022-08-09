Пожар на аэродроме в крымской Новофедоровке локализован

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Специалисты локализовали пожар, начавшийся после детонации боеприпасов на аэродроме близ курортного поселка Новофедоровка на западе Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Пожар локализован совместными усилиями Минобороны, МЧС Республики Крым и федерального МЧС", - сказал Аксенов в эфире "Соловьев Live".

По его словам, в некоторых домах выбиты стекла и двери. Жилье, из которых эвакуировали жителей, будут охранять.

Меры, которые предпринимаются для безопасности в Крыму, он назвал исчерпывающими.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что на военном аэродроме "Саки" в Крыму сдетонировали авиационные боеприпасы. Огневого воздействия на объект не зафиксировано. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.

Источник в Минобороны РФ назвал нарушение правил пожарной безопасности основной версией причины взрыва боеприпасов. Признаков намеренного воздействия для их подрыва нет.

По данным местных властей, введена пятикилометровая зона оцепления, усилены меры безопасности. Из ближайших домов эвакуировали около 30 человек. Один человек погиб, шесть получили раны от стеклянных осколков. Начали подсчитывать ущерб.