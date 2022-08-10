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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:32

Число пострадавших из-за взрывов у крымской Новофедоровки выросло до 13

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Тринадцать человек получили травмы в результате детонации боеприпасов на аэродроме близ курортного поселка Новофедоровка на западе Крыма. Об этом сообщили журналистам в министерстве здравоохранения республики в среду.

"По состоянию на 08:30 10 августа в результате происшествия в пгт Новофедоровка Сакского района пострадало 13 человек и один человек погиб", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Сакская районная больница оказала амбулаторную помощь 10 пострадавшим, в том числе двум несовершеннолетним. Все они получили легкие травмы. Один пациент продолжает стационарное лечение.

Двое пострадавших самостоятельно обратились за помощью в Симферопольскую больницу скорой медицинской помощи № 6, и после оказания необходимой помощи отправлены на дом.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

9 августа на военном аэродроме "Саки" в Крыму сдетонировали авиационные боеприпасы. По данным Минобороны РФ, огневого воздействия на объект не зафиксировано и авиационная техника на аэродроме не повреждена.

Источник в Минобороны назвал нарушение правил пожарной безопасности основной версией причины взрыва боеприпасов. Признаков намеренного воздействия для их подрыва нет.

По данным местных властей, введена пятикилометровая зона оцепления, усилены меры безопасности. Из ближайших домов эвакуировали около 30 человек. Подсчитывается ущерб.

Крым
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