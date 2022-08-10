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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Кириенко заявил, что НАТО воюет с Россией руками украинцев

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Власти Украины отдали территорию своей страны и своих граждан для противостояния Запада с Россией, НАТО будет пользоваться этой возможностью "до последнего украинца", считает первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Они (власти Украины) отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, отдали людей в использование. Они предоставили территорию Украины и граждан Украины для того, чтобы на этой территории их руками пытаться выстроить фундаментальное противостояние западного сообщества против России", - сказал Кириенко на форуме молодых политологов "Дигория".

"Конечно, НАТО с удовольствием будет воевать, как они сами не стесняются говорить, против РФ до последнего украинца (...)", - продолжил Кириенко.

Первый замглавы администрации отметил, что против России идет "горячая военная операция". "Мы понимаем прекрасно, что на территории Украины мы не с Украиной воюем, не с украинцами - с Россией воюет весь блок НАТО, просто на территории Украины и руками украинцев", - подчеркнул он.

"Сегодня мир меняется на наших глазах. Мы живем в эпоху фундаментальных перемен (...). Мир меняется необратимо. И в такую эпоху перемен выигрывает не тот, кто просто наблюдает со стороны, описывает их с научной точки зрения, и уж точно не тот, кто прячется от перемен и пытается защититься от них какими-то заслонами или стенами, - выигрывает тот, кто управляет переменами", - заключил Кириенко.

Хроника 24 февраля – 10 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Сергей Кириенко
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