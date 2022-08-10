МВД РФ объявило в розыск CEO швейцарской Winterberg Group Кройхера

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия о заочном аресте исполнительного директора швейцарской компании Winterberg Group, гражданина Германии Фабиана Кройхера.

"Ходатайство следователя ГСУ ГУ МВД РФ по Москве об избрании в отношении гражданина ФРГ Фабиана Кройхера меры пресечения в виде заключения под стражу заочно поступило в суд. Заседание назначено на 24 августа", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ксения Розина.

В суде уточнили, что российская полиция предъявила Кройхеру обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Он объявлен в розыск.

Кройхер стал третьим фигурантом уголовного дела, по которому ранее были арестованы предприниматели – гражданин ФРГ Ральф Новак и россиянин Ильнур Азмуханов.

По данным газеты "Коммерсантъ", в деле два эпизода. В первом случае речь идет о хищении и продаже контрольного пакета российского ООО "Брайнстон", во втором – расследуются аналогичные действия в отношении 52,4% акций кипрской BelkaCar Ltd.

Как отмечается в газете, потерпевшим по обоим эпизодам проходит немецкий инвестор Бенедикт Соботка. Компания "Брайнстон" управляла его российскими активами, а сам бизнесмен в свое время также являлся держателем контрольного пакета BelkaCar, однако затем лишился своих акций и на протяжении нескольких лет ведет судебную тяжбу по этому поводу.

Как уверены полицейские, Новак и его сообщники вступили в 2017 году в сговор с не установленными следствием лицами из числа руководства кипрского офшора BelkaCar Ltd. и совершили продажу его 35,5 тыс. акций. Покупателем похищенных акций выступила подконтрольная участникам сговора швейцарская Bryanston Resources АG. Следствие при этом уверено, что проведенная сделка была фиктивной, так как произошла без оплаты ценных бумаг. А практически параллельно с ней, следует из дела, под руководством господина Новака были похищены и 50% долей российского "Брайнстон", принадлежавшие господину Соботке. Похищенные ценные бумаги российской компании следствие оценивает в 2,1 млн евро, а общий ущерб по делу, отмечается в публикации газеты, составляет 47 млн евро.

По данным суда, имеющему вид на жительство в РФ гражданину ФРГ Новаку предъявлено обвинение по двум эпизодам мошенничества, Азмуханову – по одному.