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Туроператоры отметили спрос у россиян на шоп-туры в Белоруссию

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Летом 2022 года у российских туристов стали пользоваться спросом туры за покупками в Белоруссию на фоне ухода из России западных брендов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со сылкой на данные компаний.

"На фоне ухода иностранных брендов с российского рынка и других последствий антироссийских санкций российские туристы начали активнее интересоваться шопингом за границей. Среди наиболее популярных направлений шоп-туризма - Белоруссия, где можно оплачивать покупки в магазинах картой "Мир", - отметили в АТОР.

В Белоруссии не было массового ухода западных брендов, а расчет по карте "Мир" в стране идет по выгодному курсу Нацбанка Белоруссии. В ряде торговых точек можно расплатиться и через приложение MirPay. Также доступно снятие наличных в банкоматах.

"За покупками россияне, как правило, едут в Минск на выходные, с пятницы по воскресенье, и в основном бронируют только отели. Доля коротких сити-туров благодаря таким поездкам составляет в продажах туроператоров от 10 до 50%", - отмечает ассоциация.

В целом продажи всех видов туров в Белоруссию у туроператоров этим летом выросли в среднем на 10-15%. Помимо шопинга, популярны санаторно-курортный отдых и экскурсионные туры.

Белоруссия АТОР Мир MirPay
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