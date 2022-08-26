Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Вокруг пятизвездочных отелей в Турции стали открывать аптеки для россиян

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - На популярных курортах Турции рядом с пятизвездочными отелями начали открывать новые аптеки из-за высокого спроса на лекарства у российских туристов, пишет Hurriyet.

"Первое, что делают российские туристы, заселившись в турецкие отели, - ищут, где поблизости аптека. К августу новые точки продаж лекарств открылись рядом с пятизвездочными отелями в Анталье, Белеке, Аланье, Кемере, Мармарисе и Бодруме. Персонал этих аптек уже знает турецкие аналоги российских лекарств. Россияне обычно покупают обезболивающие, антидепрессанты, лекарства от диабета, контактные линзы, которые подорожали в России после введения западных санкций", - пишет издание.

По его данным, лекарства стали самым популярным "сувениром" для российских туристов в Турции. На средиземноморском побережье страны даже появилось расхожее выражение "фарма-шопинг".

С января по июль в Турции побывало почти 2,2 млн российских туристов. Это на 15,4% больше, чем за тот же период годом ранее.

Турция Анталья Бодрум Белек Аланья Кемер Мармарис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"НОВАТЭК" консолидирует 100% "Тернефтегаза", выкупив 49% у TotalEnergies

Цена газа в Европе обновила максимум с марта, превысив $3360/тыс. куб. м

Лукашенко попросил Путина зарезервировать 0,5 млн т зерна "на всякий случай"

Макрон поблагодарил Алжир за помощь в диверсификации поставок газа в Европу

Макрон поблагодарил Алжир за помощь в диверсификации поставок газа в Европу

"Росатом" намерен вернуть стоимость акций Fennovoima после расторжения контракта по АЭС

Запасы газа в ПХГ России достигли 91,4%, в Европе - 78,3%

Запасы газа в ПХГ России достигли 91,4%, в Европе - 78,3%

Минсельхоз отчитался о растущих объемах собранных в этом году в РФ яблок

Минсельхоз отчитался о растущих объемах собранных в этом году в РФ яблок

Болгария предложит "Газпрому" продлить отбор по истекающему контракту на 2023 год

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });