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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Минстрой будет готовить строителей для ЛНР и ДНР в местных техникумах

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Донецкой и Луганской народных республиках будут созданы два учебных центра для строителей, сообщили в пресс-службе Минстроя России. В центрах будут готовить квалифицированных строителей и помогать им в трудоустройстве.

Подведомственный Минстрою ФАУ "РосКапСтрой" заключил соглашения с Мариупольским строительным профильным колледжем и Донецким техникумом архитектуры и строительных технологий. Составлен список ключевых специальностей, которым там будут обучать на первом этапе программы: кровельщик, стекольщик, сантехник и оператор котельной, а также водители и операторы транспортной техники.

Также прорабатывается возможность открытия третьего учебного центра в Лисичанске, добавили в Минстрое.

Мариуполь Донецк Минстрой РосКапСтрой Лисичанск
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