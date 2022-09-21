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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:55

Роскапстрой отметил дефицит кадров на фоне роста объемов строительства в России

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Кадровый центр Минстроя (Роскапстрой) фиксирует большой дефицит работников в строительной сфере, сообщила генеральный директор центра Елена Сенкевич.

"Кадровый дефицит сложился в силу нескольких факторов. Два из них мы считаем ключевыми: увеличение объемов строительства и рост объемов промышленного производства для строительной отрасли, что повлияло, в том числе, на трудовую мобильность", - сказала она в в Уфе на тематической сессии международного конгресса "Транспорт и строительство".

По ее словам, дефицит существует во всех нишах отрасли, начиная с самых низкоквалифицированных специальностей и заканчивая опытными профессионалами.

"Профессиональные ресурсы стали очень гибкими и мобильными, удерживать их (у одного работодателя - ИФ) сложнее", - добавила Сенкевич.

Поданным центра, в строительной отрасли представлено свыше 100 профессий, более 500 разрядов и категорий в ЕТКС (Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих).

Роскапстрой Минстрой Елена Сенкевич
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