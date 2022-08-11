Пилоты двух пропавших вертолетов в Красноярском крае вышли на связь

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Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Два частных вертолета Robinson R44, которые ранее пропали в Красноярском крае, вышли на связь, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах в четверг.

"По предварительных данным, пилоты двух вертолетов вышли на связь, никто не пострадал", - сообщили в экстренных службах.

Ранее в четверг "Интерфаксу" в экстренных службах сообщили, что два частных вертолета пропали в районе Норильска с туристами на борту и не выходили на связь.