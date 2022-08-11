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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Экстренные службы сообщили о двух пропавших в Красноярском крае вертолетах

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Еще один частный вертолет Robinson R44 с туристами пропал под Красноярском, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

Ранее в четверг сообщалось, что на связь перестал выходить Robinson R44, который следовал по маршруту Норильск - Путоранский заповедник.

Сообщается, что два частных вертолета принадлежат местной турфирме в Красноярском крае.

В пресс-службе Сибирского авиационного поисково-спасательного центра "Интерфаксу" сообщили, что один из вертолетов должен был приземлиться около двух часов назад, но в назначенное время не вышел на связь.

"На поиски выдвинулось поисково-спасательное судно - вертолет Ми-8", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Главного управления МЧС по краю подтвердили факт ЧП, но заявили, что силы ведомства не привлекаются к поиску вертолета.

Красноярский край
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