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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

РУСАДА и МВД подписали соглашение о взаимодействии в борьбе с допингом

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство подписало соглашение о взаимодействии с Министерством внутренних дел, сообщила пресс-служба РУСАДА в четверг.

Соглашение заключили для "обеспечения предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия правонарушений, связанных с использованием запрещенных в спорте субстанций и методов", говорится в сообщении.

"РУСАДА и МВД успешно сотрудничают по антидопинговым делам, совместными усилиями противодействуют преступным посягательствам в сфере спорта, оказывают друг другу взаимную экспертную помощь, - сообщило РУСАДА. - Подписав соглашение, стороны подтвердили намерения об информационном обмене и совместных мероприятиях, призванных защищать право спортсменов на честные соревнования, свободные от допинга".

РУСАДА МВД
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