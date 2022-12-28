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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об утверждении РУСАДА антидопинговых правил

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Госдуму правительством РФ внесен проект закона о наделении РУСАДА полномочием по утверждению общероссийских антидопинговых правил.

Соответствующий проект закона (270098-8) размещен в среду в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Необходимость разработки законопроекта обусловлена итогами проведенного Всемирным антидопинговым агентством аудита деятельности Российского антидопингового агентства, в результате которого выявлено несоответствие отдельных положений в законодательстве РФ в части предотвращения допинга в спорте и Всемирном антидопинговом кодексе, говорится в пояснительной записке.

В соответствии с кодексом национальные антидопинговые организации несут ответственность за принятие и внедрение антидопинговых правил.

В РФ такой организацией является Ассоциация Российское антидопинговое агентство - РУСАДА. При этом в настоящее время в соответствии с законом "О физической культуре и спорте в РФ" ответственным за утверждение общероссийских антидопинговых правил является министерство спорта.

Внесенный проект закона призван урегулировать данный вопрос. Кроме того, законопроектом уточняются полномочия ФМБА России.

РУСАДА
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